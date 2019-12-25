Решение будет приниматься по всем регионам одновременно.

Рособрнадзор сообщил о возможном переносе итогового сочинения из-за COVID-19. Глава ведомства Анзор Музаев рассказал журналистам "Российской газеты" о том, что по плану школьники должны писать сочинение 2 декабря. Решение об изменении даты будет приниматься сразу по всем регионам, вне зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом конкретном случае.

Если ситуация не будет стабилизироваться, с большой вероятностью мы примем антикризисные меры и выйдем с предложением в правительство, чтобы даты итогового сочинения были перенесены Анзор Музаев, глава Рособрнадзора

Чиновник скептически относится к варианту дистанционного написания сочинения. По его мнению, существует риск того, что ученики будут писать сочинение с помощью родителей. Это скажется на итоговом результате и объективности экзамена.

В Рособрнадзоре не планируют проводить ЕГЭ-2021 в дистанционном формате.

Фото: Piter.tv