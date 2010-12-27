Эксперты дали рекомендации по выбору рубашек, носков и нижнего белья

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать качественный и полезный подарок на 23 февраля.

На выходных россияне будут отмечать День защитника Отечества. И сейчас идет самый разгар покупки подарков. Как известно, подарки должны быть не только оригинальными и полезными, но и качественными.

Как выбрать носки

Выбрать носки тоже бывает не так-то просто, так как и здесь есть свои нюансы. В составе должно быть как можно больше натуральных материалов, в частности, хлопка. Это поможет обеспечивать высокий воздухообмен. Большое содержание полиэстера вызывает аллергические реакции и потоотделение. Также стоит обращать внимание на мысок носка, чтобы на нем в кратчайшие сроки не появились дырки. Что касается этикетки, то на ней обязательно должен быть указан состав, размер, производитель и вся контактная информация.

Как выбрать нижнее белье

Самым популярным нижним мужским бельем считаются трусы-боксеры. Нижнее белье должно обеспечивать высокий уровень комфорта и гигиены своему владельцу.

В первую очередь нужно обратить внимание на качество пошива, строчка должна быть равномерной, без пропусков, все швы, в том числе и внутренние, должны быть хорошо прошиты. Также нижнее белье должность хорошо впитывать влагу и обладать высокой воздухопроницаемостью. Преобладание натуральных материалов (вискозы, поливискозы, хлопка) в ткани изделия способствует обеспечению комфортного микроклимата для тела.

Как выбрать рубашку

Перед тем, как купить рубашку, нужно внимательно рассмотрите все срезы ткани, они должны быть аккуратно обработаны, самый нижний шов делается с подгибом, а боковые выполняются в замок. Это поможет увеличить прочность изделия. Сама рубашка должна быть симметрична со всех сторон. Ткань должна обладать высокими гигиеническими свойствами и воздухопроницаемостью. В этом случае лучше всего выбрать рубашку из хлопка или вискозы.

Фото: pixabay