Росгвардия показала кадры уничтожения боевиков ВСУ в Курской области

Задача выполнена в приграничном районе с Украиной.

Росгвардия опубликовала в собственном Telegram-канале видеозапись с моментами уничтожения ее спецназом боевиков Вооруженных сил Украины, размещенных на территории приграничных районов в Курской области. Задачи выполнены в ходе проведения специальной военной операции. На появившихся в социальных сетях кадрах можно увидеть, как бойцы наносят огневое поражение укрепленным районам армии противника в одном из лесных массивов. Росгвардейцы наносят точные удары дронами-камикадзе по боевикам, а также передают координаты цели ВСУ с дрона-разведчика артиллерийскому расчету от отечественного силового ведомства

Нетрезвый мужчина запустил салют в толпе в Александровском саду.

Фото и видео: Telegram / Росгвардия