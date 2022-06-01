Росгвардейцы поздравили воспитанников петербургского детсада с Днем защиты детей

В Петербурге военнослужащие Росгвардии поздравили с Международным днем защиты детей воспитанников городского детского сада. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии.
Военный оркестр Росгвардии исполнил популярные детские песни, после чего малышей пригласили познакомиться с патрульной машиной. Они смогли побывать на месте водителя и научились управлять звуковые и световыми сигналами проблескового маячка.
Военнослужащие специального моторизованного полка Северо-Западного округа Росгвардии обеспечивают общественную безопасность и охрану важных государственных объектов в Петербурге и Ленобласти.
Ранее в Петербурге наградили врачей, оказавших помощь раненым в ходе спецоперации на Украине росгвардейцам.
Видео: пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии
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