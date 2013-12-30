Росгвардейцы нашли брошенного четырёхлетнего мальчика на Новочеркасском проспекте

Позднее выяснилось, что мать ребёнка ведет асоциальный образ жизни, в момент пропажи мальчика она была госпитализирована в одну из больниц города, будучи в сильном алкогольном опьянении.

В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники вневедомственной охраны нашли 4-летнего ребенка, который был один на улице. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

На Новочеркасском проспекте днём 25 июня сотрудники Росгвардии увидели маленького ребенка, который находился на улице один, без сопровождения взрослых. Объяснить, что с ним случилось, мальчик не смог. Ребёнок был доставлен в отдел полиции, откуда впоследствии он был направлен в социальный приют для детей "Транзит".

Позднее выяснилось, что мать ребёнка ведет асоциальный образ жизни, в момент пропажи мальчика она была госпитализирована в одну из больниц города, будучи в сильном алкогольном опьянении.

Фото: ВКонтакте / ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области