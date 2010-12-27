Юлия Чичерина отмечает 40-й день рождения

Российская рок-певица прославилась благодаря песням "Ту-лу-ла" и "Жара".

Российская рок-певица Юлия Чичерина отмечает свой 40-й день рождения. В связи с этим Piter.TV публикует краткую биографию исполнительницы.

Чичерина родилась 7 августа 1978 года в Свердловске (сейчас Екатеринбург). Девочка с детства начала увлекаться музыкой: играла на гитаре, ударных и пела. Позже Чичерина окончила музыкальное училище по классу эстрадного вокала.

В 1997-м году Юлия собрала музыкальную группу и через три года выпустила вместе с ней альбом "Сны". Известность рок-исполнительнице принесли песни "Ту-лу-ла" и "Жара". Клипы на них снял Тимур Бекмамбетов.

В настоящее время Юлия Чичерина живет в частном доме в Подмосковье. Она замужем и родила дочь. Кроме того, у нее есть домашние животные и пасека.

Ранее свой 55-й день рождения праздновал Александр Домогаров.

Фото: Instagram / julia_chicherina