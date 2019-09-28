Российский автогонщик Роберт Шварцман стал чемпионом "Формулы-3"

Основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг гордится победой Роберта.

Российский автогонщик команды "Према Рейсинг" Роберт Шварцман стал чемпионом "Формулы-3" в сезоне 2019.

Заключительный этап сезона прошел в Сочи. 20-летний пилот в пятницу одержал победу в квалификации. В субботу в первой гонке Шварцман финишировал вторым, обеспечив себе чемпионский титул, так как стал недосягаем для остальных пилотов.

Основатель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг гордится победой Роберта. Ротенберг заявил, что российский автогонщик готов перейти на следующую ступень и продолжить карьеру в "Формуле-2".

Видео: АВТО ПЛЮС; FORMULA 1