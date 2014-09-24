Роберт Хабек: Берлин не может немедленно ввести эмбарго на российский газ

Министр по энергетике Германии рассказал, что государство предпринимает первые шаги по отказу от энергоресурсов из РФ.

Берлин признал, что не может немедленно ввести эмбарго на российский газ, нефть и уголь. Такое заявление в рамках выступления в местном бундестаге сделал немецкий вице-канцлер, министр по экономике Роберт Хабек. Чиновник заметил, что в данном направлении Германия сделала уже первый шаг на пути.

И это достаточно горько, признавать это. Но то, что мы еще не можем это сделать, не означает, что мы ничего не делаем. Шаг за шагом мы сейчас занимается сокращением… Роберт Хабек, глава министерства экономики ФРГ

Министр подчеркнул, что благодарен немецким энергетическим компаниям, которые принимают участие в процессе и уже сейчас пошагово реализуют меры постепенного отказа от энергетических ресурсов из РФ из-за ситуации на Украине. Хабер полагает, что в России готовились к тяжелым западным санкциям заранее.

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