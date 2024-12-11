Риттер: заявления Трампа об оборонных расходах указывают на разрыв США с НАТО

Эксперт напомнил о словах главы Белого дома об увеличении вложений в оборонные расходы стран-блока.

Требование нового американского президента-республиканца Дональда Трампа к государствам - членам Североатлантического военного альянса увеличить оборонные расходы до уровня пяти процентов своих ВПП можно считать предупреждением о разрыве Вашингтона с НАТО. Такой информацией поделился бывший разведчик Вооруженных сил США в отставке, бывший инспектор Всемирной организации по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.

Трамп фактически предупредил Европу: 5% или умри. Но страны НАТО не могут достичь 5%, и Трамп знает об этом. Так что, по сути, Трамп дает понять НАТО, что это конец. <...> Главный смысл в том, что 75-летние отношения Америки и НАТО завершены. Скотт Риттер, эксперт

Ранее лидер Белого дома также посетовал на то, что США потратили на оказание военной помощи Украине на 200 миллиардов долларов больше, чем другие страны блока.

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Фото и видео: YouTube / Danny Haiphong