Экс-разведчик США оценил причины начала СВО на Украине.

Бывший американский разведчик из Корпуса морской пехоты Скотт Риттер полагает, что российским президентом Владимиром Путиным движет желание защитить русских людей от неонацистского киевского режима. Соответствующее заявление эксперт сделал в эфире YouTube-канала Justin Podur. В беседе с ведущим гость шоу объяснил, почему Кремль начал свою специальную военную операцию на территории Украины. По версии Риттера, основной мотивацией для главы России остается желание защитить русскоязычное население в соседнем государстве. Он подчеркнул, что как президент Владимир Путин несет за это ответственность. Скотт Риттер акцентировал внимание публики на том, что неонацисты на Украине продолжают свои нападки на русское население, поэтому Москве пришлось начать помогать людям, которые оказались в такой ситуации.

Поэтому, когда есть большое количество русских, на которых нападают украинские националисты, он вынужден действовать. Скотт Риттер, экс-разведчик США

В США озвучили страшную для Украины правду, сказанную Путиным.

Фото и видео: YouTube / Justin Podur