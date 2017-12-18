В России ипотечные ставки на 2018 год могут снизиться до 7% годовых

В Центробанке заявили о возможном дальнейшем снижении ставок на ипотечное кредитование.

Представители Центробанка России рассказали о понижении ставки на ипотеку в ближайшее время. Также специалисты отмечают, что 2017 год стал рекордным по количеству спроса на ипотечное кредитование. За данный период банки выдали более двух триллионов рублей на данные нужды населению.

Главный фактором стала сниженная ставка к октябрю 2017 года. Показатель достиг 9,94 процента по сравнению январскими 11,56 процентами.

В настоящее время ожидается плавное продолжение снижения ипотечных ставок на жилье. Эксперты добавили, что в 2018 году займы могут достичь семи процентов годовых. Такое решение приведет к увеличению спроса на кредитование.