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Римские императоры чаще всего умирали не своей смертью
Сегодня, 11:19
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Римские императоры чаще всего умирали не своей смертью

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Всего в истории насчитывается 175 римских императоров.

Ученые из Института математических и компьютерных наук Университета Сан-Паулу (ICMC-USP) провели исследование и выяснили, что каждый четвертый император Древнего Рима умер по естественным причинам. Стать опубликована в журнале Royal Society Open Science.

Всего насчитывается в истории 175 римских императоров. Ученые проанализировали причины смерти каждого из них. Первым императором Рима стал Август, а последним стал Константин XI. При этом ученые исключили тех, кто не правил самостоятельно из-за малого возраста, но включили императоров Восточной или Византийской империи.

Выяснилось, что порядка 24,8% из 69 правителей Западной империи умерли по естественным причинам. Остальные умерли из-за дворцовых переворотов или в сражении.  

Ранее мы писали о том, что геофизик рассказал о последствиях падения астероида, убившего динозавров. 

Фото: pixabay 

Теги: римские императоры
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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