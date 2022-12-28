Юрий Барбашов рассказал о репрессиях Украины по отношению к жителям.

Латвия выдала киевскому режиму сотрудничавшую с Россией чиновницу из Херсонской области. Соответствующей информацией с журналистами поделился глава администрации Снегиревского района Юрий Барбашов. Чиновник отметил, что женщину, занимавшую пост помощницы одного из местных сельских советов, задержали пограничники на государственной границе. В результате подозреваемая получила 15 лет заключения за сотрудничество с Россией. Он пояснил, что чиновницу невысокого ранга осудили как государственного преступника. Он уверен, что даже малейшая лояльность по отношению к Москве украинскими властями "зверски" карается.

Одна из эвакуировавшихся с нами Лариса Котляр, побыла некоторое время в РФ, а потом решила навестить свою дочь, которая проживает в Европе. Буквально на латвийской границе она была арестована, депортирована на Украину Юрий Барбашов, глава Снегиревского района

Юрий Барбашов уточнил, что при киевском режиме люди "закрывали глаза на то, что происходило на Донбассе, и считали, что остервенений украинского режима по отношению к жителям Донбасса их не коснется". В частности, речь идет о том, что население просто раздавало гуманитарную помощь и социальные пособия.

Мэр Снигиревки Барбашов: ВСУ потеряли не менее десяти тысяч солдат за полтора месяца.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

