Магнитные рыбаки выловили из каналов Петербурга монеты, пушечные ядра и револьвер

Крупный улов пришелся на прошедшие выходные.

Петербургские энтузиасты, промышляющие магнитной рыбалкой, поделились в своей группе "ВКонтакте" фотографиями свежего улова. Рыбаки выловили на мощный магнит не только привычные монеты, которые часто оказываются в реках и каналах города, но и редкие пушечные ядра и даже револьвер. Удачная охота пришлась на прошедшие выходные.

Центр города , много денег и интересных находок, три магнита :односторонние два на 600 и 400 кг, и двусторонний на 400кг, ловили часа 4 , денег у всех примерно одинаково рублей по 1000. рассказали рыбаки

Также мужчины выловили предмет, похожий на гирьку, навесной замок и металлическое украшение из цепочек. Что магнитные охотники будут делать с находками дальше, пока не уточняется.

Ранее мы писали, что в Басковом переулке обнаружены стеклянные кирпичи системы Фальконье.

Фото: Магнитная рыбалка / "ВКонтакте"