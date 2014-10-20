Резников: Украина ожидает от партнеров поставок зенитно-ракетных комплексов NASAMS

Глава Минобороны Украины рассказал о том, что надеется на поставки ракет большого радиуса действия.

Украина ожидает от западных партнеров поставок зенитно-ракетных комплексов NASAMS, а также ракеты дальнего радиуса действия. Соответствующей информацией в рамках онлайн-мероприятия, организованного вашингтонским Атлантическим советом (нежелательная организация на территории РФ), сделал глава местного министерства по обороне Алексей Резников.

Мы ожидаем от наших партнеров системы NASAMS вместе с ракетами к ним. Ждем NASAMS позднее в этом году. Я верю, что рано или поздно мы получим от партнеров оружие дальнего радиуса действия. Алексей Резников, министр по обороне Украины

По словам чиновника, иностранным коллегам будет легче принять такие решения после того, как они убедятся в том, что Украина полностью выполняет взятые на себя международные обязательства, а также эффективно использует все поставляемое в качестве военной помощи снаряжение.

Глава Минобороны Резников предложил Западу тестировать новое оружие на территории Украины.

Фото и видео: YouTube / Atlantic Council