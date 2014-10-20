Глава Минобороны Резников предложил Западу тестировать новое оружие на территории Украины

Алексей Резников призвал оборонные компании сделать Украину полигоном для испытаний продукции.

Глава украинского министерства по обороне Алексей Резников предложил Западу тестировать новое оружие на территории своей страны. По мнению чиновника, Украина к настоящему моменту превратилась в "испытательный полигон". Он пригласил производителей иностранных вооружений протестировать новую военную продукцию на поле боя против российской армии. Соответствующее заявление спикер сделал в рамках выступления на онлайн-мероприятии, организованном в Атлантическом совете (нежелательная организация на территории РФ).

Украина сейчас, по сути, является испытательным полигоном. Многие вооружения в данный момент тестируются в поле в настоящих боевых условиях против российской армии. Алексей Резников, глава Минобороны Украины

Эксперт уточнил, что военные из России имеют достаточное количество и объемы собственных современных боевых систем, которые используются в рамках специальной военной операции на Украине. Алексей Резников добавил, что киевские руководители делятся опытом и информацией с иностранными коллегами.

Министр обороны Украины заявил, что не говорил о наступлении на юг.

Фото и видео: YouTube / Atlantic Council