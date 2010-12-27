В Ленобласти 29 декабря может похолодать до -18 градусов

Днём будет до минус 10 градусов.

В воскресенье, 29 декабря, в Ленобласти похолодает. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Ленобласти.

Ночью столбик термометра опустится до -7..-12 градусов, местами похолодает до -18 градусов. Однако, днём станет гораздо теплее 0..-5 градусов, на востоке региона – до минус 10 градусов.

В течение дня будет переменная облачность, без осадков, ветер будет южный, юго-западный от 7 до 12 м/с. Атмосферное давление в течение суток будет понижаться.

В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год.

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