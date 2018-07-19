Режиссер "Зеленого слоника" собирает средства на новый фильм

Режиссер Светлана Баскова планирует собрать бюджет на новую ленту за 95 тысяч рублей.

Светлана Баскова, режиссер знаменитой картины "Зеленый слоник", хочет снять картину "Я Гамлет", которая станет "критическим прочтением Шекспира". На съемки фильма необходимо 3 миллиона рублей. На сегодняшний день имеется 57 тысяч.

Сбор средств производится краудфандинговой платформе Planeta.ru. Уточняется, что картина будет не экранизацией знаменитого произведения Шекспира, а ее "критическим прочтением". Также режиссер добавила, что в фильме раскроются тайны и конфликты трагедии, однако сделано это в грубой форме.

Светлана Баскова рассказала, что сценарий к ленте уже готов, а также собраны съемочная команда и артисты. В главных ролях: Владимир Епифанцев, Сергей Пахомов, Петр Скворцов, Ольга Лапшина и другие.

Необходимые средства - 3 миллиона рублей планируется собрать за 95 дней.

Видео: YouTube - Я Гамлет