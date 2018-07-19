Режиссер "Зеленого слоника" собирает средства на новый фильм

Светлана Баскова, режиссер знаменитой картины "Зеленый слоник", хочет снять картину "Я Гамлет", которая станет "критическим прочтением Шекспира". На съемки фильма необходимо 3 миллиона рублей. На сегодняшний день имеется 57 тысяч.
Сбор средств производится краудфандинговой платформе Planeta.ru. Уточняется, что картина будет не экранизацией знаменитого произведения Шекспира, а ее "критическим прочтением". Также режиссер добавила, что в фильме раскроются тайны и конфликты трагедии, однако сделано это в грубой форме.
Светлана Баскова рассказала, что сценарий к ленте уже готов, а также собраны съемочная команда и артисты. В главных ролях: Владимир Епифанцев, Сергей Пахомов, Петр Скворцов, Ольга Лапшина и другие.
Необходимые средства - 3 миллиона рублей планируется собрать за 95 дней.
Видео: YouTube - Я Гамлет