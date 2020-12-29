Режиссер Герман-младший обеспокоен судьбой Дома творчества кинематографистов в Репино

Вместо того, чтобы развивать дом отдыха, его разоряют, считает Герман-младший.

Режиссер Алексей Герман-младший обратил внимание на Дом творчества кинематографистов в Репино, который хотят продать. По его словам, здание и дальше могло бы работать как "прекрасный дом отдыха", но его преднамеренно пытаются подвести под банкротство. Виновником этого Герман считает Союз кинематографистов Петербурга, написал он на своей странице в Facebook.

Алексей Герман-младший отметил, что прошлым летом в Репино все было забито отдыхающими, однако привлечь посетителей в Дом творчества не спешили.

Печально было наблюдать десятки палаток на пляже, людей, которые не могли найти места для заселения... и пустой Дом Творчества. Например, ряд пансионатов в сходном техническом состоянии функционировали. Это классическая схема убийства предприятия. написал деятель искусства.

Продать территорию можно будет по высокой цене, так как рыночная цена в Репино в разы выше кадастровой. Герман подозревает, что в продаже заинтересован Союз кинематографистов России, который может получить с этого свою выгоду.

Хочу задать вопрос правлению Петербургского Союза Кинематографистов (некоторых не знаю, есть и адекватные люди) . Почему после помощи из Москвы так и не получилось наладить работу? И что персонально каждый из вас сделал для развития и сохранения организации, ее имущества, здоровья ее членов. Вы же согласились войти в правление. Сами. Вас же не заставляли. Или не каждый понимает реальность?

Сегодня Герман-младший опубликовал еще один пост, в котором выразил надежду, что "ему не дадут по голове ночью".

Фото: ВКонтакте / Дом Творчества Кинематографистов "РЕПИНО"