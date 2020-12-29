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Режиссер Герман-младший обеспокоен судьбой Дома творчества кинематографистов в Репино
Сегодня, 18:23
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nadezhda_sib

Режиссер Герман-младший обеспокоен судьбой Дома творчества кинематографистов в Репино

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Вместо того, чтобы развивать дом отдыха, его разоряют, считает Герман-младший.

Режиссер Алексей Герман-младший обратил внимание на Дом творчества кинематографистов в Репино, который хотят продать. По его словам, здание и дальше могло бы работать как "прекрасный дом отдыха", но его преднамеренно пытаются подвести под банкротство. Виновником этого Герман считает Союз кинематографистов Петербурга, написал он на своей странице в Facebook.

Алексей Герман-младший отметил, что прошлым летом в Репино все было забито отдыхающими, однако привлечь посетителей в Дом творчества не спешили. 

Печально было наблюдать десятки палаток на пляже, людей, которые не могли найти места для заселения... и пустой Дом Творчества. Например, ряд пансионатов в сходном техническом состоянии функционировали. Это классическая схема убийства предприятия.

написал деятель искусства. 

Продать территорию можно будет по высокой цене, так как рыночная цена в Репино в разы выше кадастровой. Герман подозревает, что в продаже заинтересован Союз кинематографистов России, который может получить с этого свою выгоду. 

Хочу задать вопрос правлению Петербургского Союза Кинематографистов (некоторых не знаю, есть и адекватные люди) . Почему после помощи из Москвы так и не получилось наладить работу? И что персонально каждый из вас сделал для развития и сохранения организации, ее имущества, здоровья ее членов. Вы же согласились войти в правление. Сами. Вас же не заставляли. Или не каждый понимает реальность?

Сегодня Герман-младший опубликовал еще один пост, в котором выразил надежду, что "ему не дадут по голове ночью". 

Фото: ВКонтакте / Дом Творчества Кинематографистов "РЕПИНО"

Теги: дом отдыха, дом творчества кинематографистов, недвижимость, репино, союз кинематографистов петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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alexsmirvos
Сегодня 19:12

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Мой номер карты: 2202 2006 5997 4719

Большое человеческое спасибо.

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