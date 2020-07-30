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Режим ЧС ввели в Тункинском районе Бурятии, в котором ищут пропавший неделю назад Ан-2

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В регионе продолжаются поисково-спасательные работы.

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Тункинском районе Бурятии. Об этом в собственном Facebook-аккаунте сообщила пресс-секретарь местной администрации  Дора Хамаганова. Она напомнила, что на территории ведутся поиски самолета Ан-2, который пропал более недели назад.

Известно, что режим ЧС объявлен постановлением комиссии по ЧС и районного оперативного штаба правительства Бурятии. Данная мера обусловлена необходимостью проведение поисково-спасательной операции. Специалисты продолжать искать борт авиакомпании "Феникс".

Напомним, что в поисках легкого самолета участвуют 52 человека, включая представителей МЧС, спасательной службы, чиновников, родственников, охотников и следопытов. Известно, что "кукурузник" пропал с радаров вечером 19 июля. На борту находилось шестеро человек. Самолет должен был облететь Тункинский и Окинский районы Бурятии. Пассажиры изучали возможность обработки лесов химией для уничтожения тутового шелкопряда. 

В Следственном комитете региона возбуждено уголовное дело по нарушению эксплуатации воздушного средства. 

Найденные в ходе поиска пропавшего Ан-2 из Бурятии обломки принадлежат другому самолету.

Фото и видео: Facebook/Dora Khamaganova
 

Теги: бурятия, регионы, режим чс, тункинский район
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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