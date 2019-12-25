В Петербурге началась реставрация надгробного памятника Достоевскому

Реставрационные работы проводятся к 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского.

В Некрополе Мастеров искусств 19 мая начали реставрировать надгробный памятник Федору Достоевскому. Начальник отдела музея мемориальной скульптуры Дарья Залешина рассказала, какие работы будут проводиться. Об этом сообщили "Невские Новости".

Каждый год музей проводит небольшие реставрационные работы. Мы памятник промываем, наносим специальный состав, который защищает его от воздействия окружающею среды. Дарья Залешина

Сейчас с памятника сняли чугунную ограду, на её месте находится временное ограждение. Чугунная ограда отправлена в мастерскую на реставрацию. На ограде разломались несколько шаров и в эти самые разломы люди стали засовывать различные монеты. У самого памятника заменят разрушившуюся со временем бетонную опалубку. А само надгробие на данный момент находится в хорошем состоянии. Бюст Достоевского очистили и покрыли воском.

Реставрационные работы проводятся к 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского. Писатель родился 11 ноября 1821 года.

В Северной столице продолжится реставрация здания Интендантских складов.

Фото: Невские Новости