Без комментариев: в Выборге продолжается ремонт в "Парке Монрепо"

В Выборгском районе продолжаются ремонтные работы на территории музея "Парк Монрепо".

Масштабные работы на территории легендарного парка продлятся до лета 2019 года. Канал Piter.TV побывал на площадке и убедился - работа кипит!

Сейчас на территории объекта высажены специальные липы, привезенные в Ленинградскую область из Германии. Строители укладывают плитку на входной группе, а также разравнивают землю для ландшафтных работ. В общении с корреспондентом нашего канала строители отметили, что здесь планируется ремонт усадьбы Николаи и библиотечного флигеля напротив.

Заказчиком выступает Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга, генеральным подрядчиком - ПО "Возрождение". Работы ведутся по проекту консорциума ЗАО "Новая Эра" и ООО "Архитектурное бюро "Литейная часть-91". Технический надзор осуществляет "Генинжконсалт".

Строительство началось еще в августе 2017 года и продлится до июня 2019-го. Отметим, что ремонтные работы не помешали нашим сотрудникам прогуляться по парку и насладиться его красотами!

Видео: Piter.TV