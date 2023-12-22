Реконструктивно-пластические операции в урологии

Мочевыделительная система — одна из наиболее важных структур человеческого организма. Врожденные и приобретенные вследствие различных заболеваний анатомические изменения органов мочеполовой системы серьезно ухудшают качество жизни. И единственным спасением для пациентов становятся реконструктивные операции – одно из сложнейших направлений в урологии – и именно на таких вмешательствах специализируется команда урологического отделения Городской клинической больницы №31.

Руководитель отделения, доктор медицинских наук, врач высшей категории, профессор кафедры урологии Северо-Западного государственного медицинского университета им. Мечникова Виктор Очеленко продолжает традиции знаменитой Санкт-Петербургской школы урологии профессора Комякова.

Виктор Алексеевич является автором более ста научных трудов, патентов и монографий, при этом научную работу он успешно совмещает с практикой. Специалист в области онкоурологии, лапароскопии, эндоскопии, реконструктивной урогинекологии и андрологии, он неоднократно выступал на конгрессах и стажировался в ведущих клиниках США, Германии, Франции, Италии, Австрии и Бельгии. С 2010 года Виктор Алексеевич выполнил более 1000 операций с применением современных эндоскопических и лапароскопических технологий. На высокотехнологичные и реконструктивно-пластические операции пациенты приезжают не только из Ленинградской области и Северо-Западного региона, но и юга России, Сибири и Дальнего Востока.

Виктор Очеленко, доктор медицинских наук, профессор, заведующий урологическим отделением СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31":

Современная урология развивается сегодня стремительно такими темпами, что иногда мы сами удивляемся, насколько прогресс в медицине касается в первую очередь нашей специальности. И если буквально несколько лет назад мы видели операции, которые выполняются открытым способом, то сейчас мы их уже не увидим. И в нашей клинике практически все операции уже выполняются без разрезов, через проколы, через естественные отверстия.

Настоящим ударом ниже пояса может стать проблема с потенцией. Сегодня более 150 миллионов мужчин в мире независимо от возраста страдают эректильной дисфункцией и в течение ближайших 25 лет эта цифра может увеличиться в 2 раза. В отделении урологии городской больницы №31 проводятся редкие и уникальные андрологические операции. Например, у пациентов с болезнью Пейрони - искривлением полового члена, делающим половую жизнь пациента практически невозможной.

Виктор Очеленко, доктор медицинских наук, профессор, заведующий урологическим отделением СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31":

При обычном иссечении бляшки происходит укорочение органа. И для того, чтобы это не допустить, а это важно для многих мужчин, так как это наносит им психологическую травму, для того, чтобы этого не допустить, мы используем какую-либо ткань для замещения сформированного дефекта. И мы можем брать как слизистую щеки, то есть свои ткани, так можем использовать и большую подкожную вену бедра, которая является трансплантатом. Так мы можем использовать и уже готовые биологические материалы, такие как заплатки из ксеноперикарда. Эти операции, помимо того, что позволяют вернуть больному полноценную жизнь сексуальную функцию, эректильную функцию, социальный статус, они также и остаются абсолютно незаметными для пациента. То есть после операционного периода прекрасный косметический эффект. Больной полностью забывает о том, что у него была операция.

После неудачного вмешательства в одной из клиник Петербурга у Юрия развился тяжелый недуг – протяженное рубцовое сужение мочеиспускательного канала, делающее самостоятельное мочеиспускание невозможным. Местными врачами было предложено только кратковременное расширение (бужирование) канала или же жизнь с постоянно установленной трубкой-катетером. Мужчину такое положение дел не устроило, и он начал искать специалистов, которые могут устранить эту деликатную проблему. И только Виктор Алексеевич смог найти нестандартное решение.

Виктор Очеленко, доктор медицинских наук, профессор, заведующий урологическим отделением СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31":

Мы решили модифицировать технику операции, использовали лоскут слизистой щеки, но специальной формы. Мы выкроили таким образом трансплантат, что он приобрел анатомическую форму, соответствующую именно форме мочеиспускательного канала в зоне ладьевидной ямки, и подготовили площадку для трансплантата такой же формы. Это позволило соблюсти принцип анатомичности, то есть лоскут полностью соответствовал форме мочеиспускательного канала при трансплантации. Таким образом, это позволило достичь не только хорошего косметического эффекта, но и избежать натяжения швов в зоне операции и, в общем-то, избежать рецидива заболевания.

На новый способ реконструкции уретры буккальным трансплантатом специалисты урологического отделения 31 больницы получили Патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности.

Ну, ты не бойся. операция как бы сложная, но, тем не менее, говорит у нас очень квалифицированные врачи, и все будет аккуратно сделано, все нормально. В общем, я согласился. Ну, у меня выбора как бы не было. Поэтому, понимаете, это вот все прошло уже больше пяти месяцев. Я чувствую себя отлично, -

рассказывает пациент СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31" Юрий Толстых.

Современную урологическую операционную невозможно представить без оснащения новейшим лазерным оборудованием. Эффективность такой хирургии давно зарекомендовала себя как один из лучших методов лечения заболеваний в урологии за счет короткого срока реабилитации и минимизации возможных послеоперационных осложнений.

Михаил Москаленко, врач-уролог отделения урологии СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31":

В нашей больнице выполняют различные операции при аденоме простаты, различных стриктурах мочевыделительного тракта, на мочевом пузыре новообразований, измененной слизистой - все эффективно выполняется лазерными методиками. И самое главное для пациента очень безболезненно и короткий срок госпитализации. Такие операции у нас выполняются не только по ОМС и ДМС. Также мы выполняем по квотам.

Недержание мочи – крайне распространенная проблема, которая носит социальный характер, но об этом зачастую не принято говорить. На самом деле патология быстро и эффективно устраняется без каких-либо последствий для организма. Специалисты урологического отделения 31 больницы решают эту проблему без боли и разрезов. Необходимо лишь своевременно обратиться к урологу, а не ждать, что недержание исчезнет само собой.

Алексей Смирнов, врач-уролог отделения урологии СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31":

Мы проводим оперативные вмешательства, захватывающие весь спектр урогинекологических проблем. Это и установка слинговых эндопротезов при стрессовой инконтиненции, стрессовом недержание мочи у женщин. И хотелось бы отметить, что в отличие от многих клиник, мы придерживаемся концепции регулируемой петли. Мы устанавливаем только регулируемые слинговые эндопротезы, чтобы в раннем послеоперационным периоде, малоинвазивно, не снимая швов, можно было усилить или ослабить положение петли, тем самым регулируя её под анатомические особенности каждой женщины индивидуально.

Городская клиническая больница №31 отличается от других стационаров тем, что здесь урологи работают совместно с нефрологами. Это позволяет осуществить комплексный подход в лечении сложных пациентов с урологической и нефрологической патологией в рамках одного медицинского учреждения. В стационар нередко направляют таких пациентов с других регионов, так как в больнице осуществляется круглосуточный гемодиализ.

Ашот Есаян, д.м.н. профессор, зав. кафедрой нефрологии и диализа ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, главный нефролог СЗФО, главный нефролог СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31":

31-я больница — это клиника, где первый центр трансплантации почки создавался в свое время, и сейчас наблюдается около 180 пациентов после трансплантации почки. И эти пациенты наблюдаются не только амбулаторно, но и на отделении нефрологии, где выполняется весь спектр обследований.

Развитие малоинвазивной хирургии во многом обязано лапароскопической технике. Сегодня практически все операции на почках, мочеточниках и нередко на предстательной железе выполняются лапароскопически. Операция может идти немного дольше, но сроки восстановления пациента при этом колоссально отличаются. Отсутствие кровопотери, разрезов и шрамов позволяют через несколько дней вернуться к привычному образу жизни. Вместо двух недель, проведённых в больнице, пациент на 3-4 сутки покидает отделение.

Виктор Очеленко, доктор медицинских наук, профессор, заведующий урологическим отделением СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31":

Аденома предстательной железы — это очень часто распространенное заболевание у мужчин старшей возрастной группы. И это не какое-то заболевание, которое возникает вследствие каких-то травм или манипуляций. Это просто возрастное изменение мужского организма.

На операционном столе оказался 70-летний мужчина с аденомой предстательной железы больших размеров. Операцию решили проводить с использованием лапароскопической техники высокой разрешающей способности. Четкое изображение, которое получают при помощи специальных камер позволяет хирургу наиболее реалистично ощутить глубину операционного поля. Высокотехнологичное оборудование существенно улучшает визуализацию и облегчает работу хирурга, а значит улучшается и качество всей операции. Для ювелирного рассечения тканей и остановки кровоточащих сосудов используют лазер или ультразвуковой скальпель.

Виктор Очеленко, доктор медицинских наук, профессор, заведующий урологическим отделением СПб ГБУЗ "Городская клиническая больница №31":

Это операция, которая позволяет удалить аденому предстательной железы больших размеров, не затрагивая уретру. То есть мочеиспускательный канал здесь не задействуется. И это основной плюс этой операции, помимо того, что она, в общем то, выполняется бескровно через специальные проколы внизу живота, мы внутри пациента делаем небольшой надрез капсулы простаты, удаляем аденому как при открытой операции мы это делаем. То есть аденома удаляется радикально и потом аккуратно внутри организма ушиваем капсулу. При этом нет риска формирования послеоперационных грыж, нет длительных рубцов, разрезов, хороший косметический эффект.

Никаких болевых ощущений, ничего нет. В общем то, ребята моего возраста я вам советую обратиться в данную клинику с подобными болячками. Это вам повезет, если вы попадете сюда. Я, в общем то, очень рад, что я попал сюда и рад, что меня здесь вылечили. Надеюсь, что сегодня я уже к вечеру буду дома, -

говорит Николай Панасенко, пациент СПб ГБУЗ "Городская больница №31".

Каждый пациент отделения – это личная ответственность всех специалистов. Высочайший уровень подготовки урологов 31 больницы позволяет хирургам не только браться за самые сложные случаи, лечение которых не производилось в других клиниках, но иногда даже разрабатывать новую методику под конкретного пациента, чтобы не просто избавить его от болевого синдрома, восстановить утраченные функции, но и вернуть комфорт и полноту жизни.

Видео: Piter.TV