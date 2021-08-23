Реконструкция водопроводной сети на проспекте Стачек выполнена более чем на 60%

Завершить реконструкцию в полном объеме и переключить абонентов на новые сети планируется к лету 2023 года.

На участке проспект Стачек (от ул. Трефолева до пл. Стачек) ведется реконструкция водопроводных сетей диаметром 300-900 мм и протяженностью более 3,5 км. Строители уже проложили 2,3 км сети – это 60 % от общего объема работ. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

В рамках строительства специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" меняют старые трубы на новые отечественные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом и полиэтиленовые. В рамках первого этапа прокладывают водопровод диаметром 450 мм с переключением на нее квартальных сетей абонентов. Во время второго этапа идёт прокладка водопроводной сети диаметром 600 мм.

Сейчас прокладка водопроводных сетей выполняется в двух параллельных траншеях. В связи с этим до 27 ноября временно ограничено движение транспорта по левым полосам проезжих частей проспекта Стачек.

Завершить реконструкцию в полном объеме и переключить абонентов на новые сети планируется к лету 2023 года.

Фото: Piter.tv