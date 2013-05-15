Колледж судостроения и прикладных технологий на Кронштадской реконструируют до конца 2021 года

Сейчас готовность объекта составляет уже 60%.

До конца 2021 года в Петербурге закончат реконструкцию зданий Колледжа судостроения и прикладных технологий на Кронштадтской улице. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

Отмечается, что реконструкцией колледжа занимается компания ЗАО "Норд-Строй", работы ведутся в рамках Адресной инвестиционной программы. Сейчас готовность объекта составляет уже 60%, в здании монтируют внутренние и наружные сети, отделывают помещения. Ввод колледжа в эксплуатацию намечен на декабрь текущего года.

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Фото: gov.spb.ru