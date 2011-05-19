Реконструкция Центра имени Сергея Курехина завершится до конца 2024 года

Степень готовности объекта на сегодняшний день составляет 90%.

Губернатор Петербурга провел выездное совещание на площадке Центра современного искусства имени Сергея Курехина в бывшем кинотеатре "Прибой" на Васильевском острове. Здание реконструируют в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП), сообщил портал "Строительный Петербург".

Работы идут по графику и завершатся в конце декабря 2024 года. Центр будет сдан в эксплуатацию в первом квартале 2025 года. Степень готовности объекта на сегодняшний день составляет 90%.

В результате реконструкции площадь здания увеличится вдвое – до 7,7 тысяч квадратных метров. В нём будет пять этажей, два зрительных зала, один из которых – больше чем на тысячу мест. Будут также хореографический и демонстрационные залы, телевизионная студия, музеи рок-культуры и медиамеханики. В обновленном Центре планируется проводить концерты, выставки, фестивали, театральные представления, лекции, кинопоказы.

Центр современного искусства имени Сергея Курехина с 2003 года располагался в здании бывшего кинотеатра "Прибой" 1966 года постройки. Со временем оно обветшало и требовало качественного ремонта. Планировавшиеся в 2016 году работы не состоялись. И только в 2021 году был утвержден новый проект, который реализуется в настоящее время.

Фото: Смольный