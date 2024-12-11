В Петербурге и Ленобласти 7-9 марта пройдёт рейд "Нетрезвый водитель"

При повторном нарушении наступает уголовная ответственность.

В предстоящие выходные дни (7-9 марта) на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области будет проводиться профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель". Об этом сообщило региональное Управление Госавтоинспекции.

Госавтоинспекция проведет рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, в соответствии со ст. 12.8 КоАП РФ, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

Фото: Piter.tv