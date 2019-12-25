Рефинансировать кредиты в Сбере теперь можно по ставке от 5,9%

Предложение действует с 1 декабря.

Рефинансировать потребительские кредиты в Сбере стало еще выгоднее. В рамках новогодней акции по кредитам от 13 месяцев можно получить беспрецедентно низкую ставку в 5,9% годовых по продукту "Потребительский кредит на рефинансирование". Такая ставка доступна в первый месяц использования кредита, после этого будет установлена базовая ставка – от 10,9% в зависимости от суммы кредита. Предложение действует с 1 декабря.

С 13 ноября в Сбере также улучшили условия получения потребительских кредитов без обеспечения. По кредитам на срок от 13 месяцев также утвердили специальную ставку 5,9%. Для клиентов с годовой подпиской СберПрайм+ она будет действовать первые три месяца пользования кредитом, для остальных клиентов — первый месяц. После окончания этого периода будет доступна базовая ставка, которую также снизили в рамках акции: для кредитов со сроком до 12 месяцев — с 9,9 до 8,9%; от 13 месяцев — с 11,9 до 10,9%.

В ноябре мы уже запустили новогоднюю акцию по потребительским кредитам и теперь похожие условия доступны и по рефинансированию. Хочу отметить, что рефинансирование в Сбере — это отличная возможность уменьшить платежи по кредитам, снизив ставку и высвободить время, объединив несколько кредитов в один. А с учетом новогоднего акционного предложения, которое позволяет платить всего 5,9% в первый месяц после рефинансирования, это по-настоящему уникальная возможность, доступная только у нас. Сергей Широков, директор дивизиона "Занять и сберегать" Сбербанка

Фото: пресс-служба Сбера