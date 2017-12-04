Ребенок сбитый вместе с родителями на Алтуфьевском шоссе скончался в больнице

В сети появилось видео момента наезда на семью с ребенком на Алтуфьевском шоссе.

Накануне вечером, 3 декабря, автомобиль на огромной скорости сне пешеходов с ребенком на Алтуфьевском шоссе в Москве.

Трагедия произошла около 20 часов вечера на Алтуфьевском шоссе возле дома №9. Семья с 3-летним ребенком переходила дорогу на зеленый сигнал светофора по всем правилам. Но на них на огромной скорости наехал автомобиль "Шкода". Людей раскидало по проезжей части. Водитель с места аварии скрылся. Был объявлен план "Перехват".

Один из таксистов, который находился поблизости на перекресте и стал свидетелем ДТП, бросился вдогонку за "шкодой". Он сообщил, что было темно, номерные знаки заляпаны грязью и водитель мог уйти от ответственности. Он, не раздумывая, бросился за нарушителем и вскоре задержал виновника аварии и привез на место аварии.

Очевидцы сообщили, что все трое получили серьезные травмы и были срочно госпитализированы в больницу. Малыша еле откачали в машине неотложной помощи. Но, несмотря на все усилия медиков, ребенок ночью скончался.

В отношении мужчины, который был за рулем арендованного автомобиля "Шкода Октавия" заведено уголовное дело по статье " Нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Фото: ДТП и ЧП | Москва Онлайн | МСК

Видео: Youtube/Отрадное