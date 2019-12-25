Разводку Ладожского моста на трассе Р-21 "Кола" перенесли из-за тумана

Мост разведут утром 29 ноября.

ФКУ Упрдор "Северо-Запад" сообщило об изменении даты разводки Ладожского моста через Неву на 40-м км федеральной дороги Р-21 "Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница в Кировском районе Ленинградской области.

В связи с сильным туманом разводка моста, запланированная на 28 ноября 2024 года, не состоялась. Мост планируется развести с 10:00 до 10:45 29 ноября.

Мост разведут для пропуска вниз по реке баржи-буксирного состава "ОТ-2126", "Кап.Сковпен" и "А.Карташов" с максимальным высотным габаритом 18,5 метра.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"