Дворцовый мост разведут под "Гимн Великому городу" 28 мая

Одновременно с этим на стрелке Васильевского острова зажгутся свечи на Ростральных колоннах.

В ночь на воскресенье, 28 мая, Дворцовый мост разведут на час раньше обычного по случаю Петровского фестиваля огня и Дня города. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

Так, переправа поднимет пролёты в 00:00 под "Гимн Великому городу" Глиэра. Одновременно с этим зажгутся свечи на Ростральных колоннах.

Напомним, что Петровский фестиваль огня пройдёт на стрелке Васильевского острова. В нём приму участие команды из Китая, Киргизии, Азербайджана, Белоруссии, Турции и Таджикистана.

Изменений в расписании разводки других петербургских мостов не запланировано.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге выпустили лимитированный тираж "Подорожников".

Фото: Piter.TV