Петровский фестиваль огня пройдёт в Петербурге в ночь на 28 мая

Праздник на Стрелке Васильевского острова будет посвящён избранию города культурной столицей стран Содружества Независимых Государств в 2023 году.

В ночь на 28 мая на Стрелке Васильевского острова состоится Петровский фестиваль огня. Как сообщила пресс-служба Смольного, на этот раз будет посвящён избранию города культурной столицей стран Содружества Независимых Государств в 2023 году.

Фестиваль организует комитет по развитию туризма Северной столицы. Мероприятие стартует в полночь одновременно с разводкой Дворцового моста. В первой части программы будет показано шоу "Пиротехнических дворов Петергофа".

После этого будут представлены огненные выступления команд из Азербайджана, Беларуси, Киргизии, Китая, Таджикистана и Турции, которые будут проходить каждые 10 минут в формате конкурса. Победители станут известны 29 мая в 12:00.

Уже вечером 28 мая на "Газпром Арене" пройдёт фестиваль "Петровские ассамблеи".

Фото: Правительство Петербурга