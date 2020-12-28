ри этом должно быть не более 25% от вместимости зала.

Развлекательные заведения в Москве в новогоднюю ночь будут работать только до 23:00. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Его словам приводит "Россия-24".

Понятно, что какая-то музыкальная программа может сопровождать вечер. Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг

Отмечается, что главный критерий в том, чтобы заведения закрывались в 23:00. При этом должно быть не более 25% от вместимости зала.

По словам Немерюка, в столице пройдут рейды на предмет работы ресторанов после 23:00. Он напомнил, что штраф за нарушение довольно серьёзный — от 300 тысяч рублей.

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