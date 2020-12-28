  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 21:33
127
matveyvn
Код вставки плеера

Развлекательные заведения в Москве в новогоднюю ночь будут работать только до 23:00

0 0

ри этом должно быть не более 25% от вместимости зала.

Развлекательные заведения в Москве в новогоднюю ночь будут работать только до 23:00. Об этом рассказал руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Его словам приводит "Россия-24".

Понятно, что какая-то музыкальная программа может сопровождать вечер.

Алексей Немерюк, руководитель департамента торговли и услуг

Отмечается, что главный критерий в том, чтобы заведения закрывались в 23:00. При этом должно быть не более 25% от вместимости зала.

По словам Немерюка, в столице пройдут рейды на предмет работы ресторанов после 23:00. Он напомнил, что штраф за нарушение довольно серьёзный — от 300 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что мужчина умер в московском метро во время задержания.

Видео: Youtube/Россия 24

 

Теги: кафе, москва, рестораны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии