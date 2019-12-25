Разведка Турции задержала финансиста ИГИЛ* по России и ЕС

В Сирии пойман Касым Гюлер или Абу Усам аль-Турки.

Разведка Турции задержала финансиста ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация) по России и ЕС. Об этом сообщили местные журналисты из информационного агентства Anadolu со ссылкой на спецслужбы Анкары. По данным ведомства, злоумышленник пойман на территории Сирии. Его считают особо опасным преступником по имени Касым Гюлер. Операцию по поимке провела Национальная разведывательная организация (MİT). Эксперты уверены, что преступник занимался подготовкой террористических актов на территории Турции.

Также Касым Гюлер известен под именем Абу Усам аль-Турки. С собой у мужчины оперативники нашли документацию, которая связывает его с действиями боевиков. В Турции полагают, что террорист воевал в Афганистане с 2008 по 2010 года, а с 2014 года вступил в ряды ИГИЛ (запрещенная на территории РФ террористическая организация). Считается, что Гюлер связан с запасами вооружения и взрывчатыми устройствами. Вместе с арсеналом он планировал пересечь границу между Сирией и Турцией.

*ИГИЛ - запрещенная на территории России террористическая организация.

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Фото: aa.com.tr