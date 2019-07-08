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Разведчики РФ без стрельбы взяли пленных ВСУ в Харьковской области

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"Рубин" раскрыл подробности выполнения задачи на СВО.

Российские разведчики без единого выстрела взяли в плен две смены украинских военнослужащих, а также заняли опорный пункт армии киевского режима в глубине обороны противника размещенном на территории Харьковской области. Подробности выполнения боевой задачи журналистам рассказал командир танкового соединения с позывным "Рубин". Мужчина объяснил, что перед его коллегами стояла сложная цель - зайти вглубь на 2,5 километра.

Должен был быть бой, парни были готовы, но когда они потихоньку зашли на 700 метров, в лесопосадки, дом и забрали сначала четверых пленных, радиостанцию. Разыграли противника, на следующий день пришла смена, забрали и смену...

командир танкового соединения с позывным "Рубин"

Напомним, что в профильном ведомстве страны шестого июля уточнили, что нашим разведчикам из танкового соединения 1-й гвардейской танковой армии при "Западной" группировке войск были вручены государственные награды за СВО. В частности, речь шла о 16 орденах Мужества, которые военнослужащим выдали за успешные действия, личный вклад в общее дело, мужество, стойкость и высокий профессионализм во время сражений.

МО РФ сообщило о поражении трех бригад ВСУ группой войск "Восток".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: военнопленные, всу, минобороны, сво, харьковская область
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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