В Минобороны РФ рассказали о подготовке бойцов в тылу для дальнейшей отправки на СВО.

оссийские разведчики из Центрального военного округа прошли курс применения ударных беспилотников-камикадзе, а также отработали навыки тактической медицины и оказания доврачебной помощи на поле боя в одном из тыловых районов, расположенного в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне РФ.

Все занятия на полигоне проходят под руководством опытных инструкторов, которые делятся своим богатым боевым опытом, приобретенным в ходе специальной военной операции. пресс-служба МО РФ

Во время подготовки бойцы оттачивают собственные навыки работы с дронами с различными типами боеприпасов, а также изучают особенности управления, способы поиска и обнаружения замаскированных опорных пунктов, техники и огневых точек ВСУ.

Артиллеристы ЗВО уничтожили бронетехнику противника на Купянском направлении.

Фото и видео: Минобороны России