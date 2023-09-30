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Разведчики ЦВО обучились тактической медицине и работе с ударными дронами

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В Минобороны РФ рассказали о подготовке бойцов в тылу для дальнейшей отправки на СВО.

оссийские разведчики из Центрального военного округа  прошли курс применения ударных беспилотников-камикадзе, а также отработали навыки тактической медицины и оказания доврачебной помощи на поле боя в одном из тыловых районов, расположенного в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне РФ.

Все занятия на полигоне проходят под руководством опытных инструкторов, которые делятся своим богатым боевым опытом, приобретенным в ходе специальной военной операции.

пресс-служба МО РФ

Во время подготовки бойцы оттачивают собственные навыки работы с дронами с различными типами боеприпасов, а также изучают особенности управления, способы поиска и обнаружения замаскированных опорных пунктов, техники и огневых точек ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, разведка, сво, цво, центральный военный округ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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