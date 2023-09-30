Разведчики ЦВО обучились тактической медицине и работе с ударными дронами

оссийские разведчики из Центрального военного округа прошли курс применения ударных беспилотников-камикадзе, а также отработали навыки тактической медицины и оказания доврачебной помощи на поле боя в одном из тыловых районов, расположенного в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне РФ.
Все занятия на полигоне проходят под руководством опытных инструкторов, которые делятся своим богатым боевым опытом, приобретенным в ходе специальной военной операции.
пресс-служба МО РФ
Во время подготовки бойцы оттачивают собственные навыки работы с дронами с различными типами боеприпасов, а также изучают особенности управления, способы поиска и обнаружения замаскированных опорных пунктов, техники и огневых точек ВСУ.
Артиллеристы ЗВО уничтожили бронетехнику противника на Купянском направлении.
Фото и видео: Минобороны России
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