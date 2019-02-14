Мужчина убил двух мирных жителей в ДНР.

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к 25 годам колонии строгого режима украинского разведчика Ярослава Ивасева за расстрел прохожих в Мариуполе. Соответствующее заявление сделали сотрудники Генеральной прокуратуры России. Фигурант расследования признан виновным по пунктам "а", "ж", "л" части 2 статьи 105 УК РФ, части 1 статьи 356 УК РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Ивасева к 25 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. пресс-служба Генпрокуратуры страны

Напомним, то в период с 20 марта по 12 апреля 2022 года военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, в том числе Ивасев, направились на несение службы в здание мариупольского банка. Солдаты были при этом вооружены автоматами. В один из дней фигурант расследования обнаружил невооруженного и не участвующего в вооруженном конфликте мужчину. Местный житель шел около 138 дома по Никопольскому проспекту. Боец ВСУ предположил, что гражданин поддерживает специальную военную операцию России, а также занимает пророссийские позиции, не менее двух раз прицельно выстрелил в него. Жертва скончалась на месте. Через пять минут Ивасев убил еще одного мужчину.

Суд приговорил к 14 годам колонии украинского военного, бросившего гранату в жилой дом.

Фото и видео: Следственный комитет России