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Разрушенный особняк Карла Сименса выставили на торги в Петербурге
Сегодня, 21:52
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Разрушенный особняк Карла Сименса выставили на торги в Петербурге

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Начальная цена на аукционе 110 тыс. рублей.

В Петербурге через месяц, 17 ноября, пройдут торги на право льготной аренды особняка Карла Сименса. Он находится на Кожевенной линии. Торги организует АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга".

В сообщении утонили, что особняк Карла Сименса, он же особняк Г. К. Мессонье, признали объектом культурного наследия регионального значения. Его целевое назначение – музейно-выставочное пространство. 

На его месте сейчас стоит разрушенное здание. Его площадь составляет 471,3 квадратных метров, начальная цена на аукционе 110 тыс. рублей. Победитель аукциона должен приспособить здание к современному использованию. И тогда стоимость аренды для него составит всего один рубль за один квадратный метр.

Фото: Фонд имущества Санкт-Петербурга

 

Теги: особняк карла сименса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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