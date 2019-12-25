Разрушенный особняк Карла Сименса выставили на торги в Петербурге

Начальная цена на аукционе 110 тыс. рублей.

В Петербурге через месяц, 17 ноября, пройдут торги на право льготной аренды особняка Карла Сименса. Он находится на Кожевенной линии. Торги организует АО "Фонд имущества Санкт-Петербурга".

В сообщении утонили, что особняк Карла Сименса, он же особняк Г. К. Мессонье, признали объектом культурного наследия регионального значения. Его целевое назначение – музейно-выставочное пространство.

На его месте сейчас стоит разрушенное здание. Его площадь составляет 471,3 квадратных метров, начальная цена на аукционе 110 тыс. рублей. Победитель аукциона должен приспособить здание к современному использованию. И тогда стоимость аренды для него составит всего один рубль за один квадратный метр.

Фото: Фонд имущества Санкт-Петербурга