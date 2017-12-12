Разгрузка посылок в сугробы в Плесецке попала на видео

В сети появилось видео, как работники выбрасывают почтовые отправления сначала на снег, а оттуда швыряют их в машину.

Очевидцы столь небрежного отношения к почтовым отправлениям сняли разгрузку и погрузку посылок в Плесецке на видео и опубликовали в интернете.

На опубликованных кадрах видео можно увидеть, что из почтового вагона выбросили посылки прямо на перрон. Две женщины поднимают посылки из снега и зашвыривают их в машину. Еще один человек стоит в кузове среди посылок и распределяет их внутри. Особенно рьяно орудует одна из женщин на перроне, слышится довольно сильный звук при "приземлении" отправлений. Вторая женщина более бережно относится к своей работе. Она чуть более аккуратно поднимает посылки и ставит их в кузов машины.

В социальных сетях люди пишут, что даже уже не удивляется тому, что увидели на этом видео. Потому как посылки и мелкие пакеты приходят часто в ужасном состоянии, а бывает и вовсе теряются. Руководство "Почты России" обещало разобраться по данному факту.

Видео: ВК, Подслушано Плесецк