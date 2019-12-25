В Роспотребнадзоре разрешили работу кинотеатров.

Раскрыты правила работы кинотеатров в России в условиях пандемии. В Роспотребнадзоре и Минкульте заявили, что российские кинотеатры могут возобновить деятельность, если соответствующее решение одобрят региональные власти. Учреждениям предписывается строго соблюдать новые санитарные требования надзорных ведомств.

Наш опыт показывает: когда все эти рекомендации четко соблюдаются, риски инфицирования минимальны Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновники отметили, что кинотеатры должны обеспечить соблюдение между зрителями дистанции в 1,5 метра до входа в зал. При этом интервалы между сеансами должны быть не менее 30 минут. За это время персонал должен успеть проветрить помещение и продезинфицировать его. Кассы будут продавать билеты так, чтобы можно было обеспечить безопасную для здоровья рассадку. Членам одной семьи разрешается сидеть друг с другом. Остальным придется находиться на расстоянии в один метр от других посетителей.

В Роспотребнадзоре рассказали, когда смогут открыться кинотеатры и спортзалы.