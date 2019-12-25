В небольших кинотеатрах разница между сеансами будет 15 минут, в больших - не менее 10 минут.

Роспотребнадзор уточнил порядок организации сеансов в кинотеатрах. В ведомстве рассказали, что сеансы в кинозалах в одном кинотеатре должны будут начинаться с разницей не менее 15 минут. Данная мера введена в целях профилактики по распространению коронавируса.

Специалисты отметили, что для кинотеатров с общим количеством кинозалов не более шести, пропускать зрителей на просмотр фильм сотрудники будут с разницей в 15 минут. Для кинотеатров, в которых находится семь и более залов для просмотра, разница между началом кинокартин будет составлять не менее 10 минут.

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19.