Там содержится пункт о "гигиеническом воспитании" населения.

Роспотребнадзор утвердил правила профилактики COVID-19 до 2021 года. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.

В нём перечислены требования по организации работы предприятий с учётом требований ведомства в вопросах эпидемиологической обстановки. В документе сказано об особенностях и порядке лабораторной диагностики, мониторинга распространения возбудителя, профилактики внутрибольничного инфицирования.

Документ содержит правила дезинфекции помещений и изоляции людей с подозрением на COVID-19. Там содержится пункт о "гигиеническом воспитании" населения — это информирование граждан о симптомах новой коронавирусной инфекции и способах её профилактики, о пользе социальной дистанции и правилах ношения масок.

В документе содержится рекомендация изолировать на две недели граждан, прибывших из регионов, в которых создана эпидемиологически неблагоприятная обстановка.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, что Москва готова к началу отмены ограничений.