Раскрыт секретный план Черчилля против СССР

Операция "Немыслимое" не была поддержана Лондоном.

Раскрыт секретный план британского премьер-министра Уинстона Черчилля против СССР. Журналисты местного издания The Telegraph сосались на документ из Национального архива. В учреждении хранится проект военной операции против Советского Союза (под номером CAB 120/691). Известно, что спустя несколько дней после взятия Берлина Красной армией в Лондоне было поручено спланировать операцию с кодовым названием "Немыслимое" (Operation "Unthinkable"). Силы королевства полагали, что союзники Запада смогут в течение двух месяцев после капитуляции Германии наступать на земли с воздуха, моря и суши на территории, занятые советскими воинами во время Второй мировой войны.

По заявлению СМИ, Великобритания планировала навязать Москве "волю США и Британской империи". Операция должна была начаться 1 июля 1945 года. Военные надеялись отбросить Красную армию за пределы Берлина, к рекам Одер и Нейсе. Завершающее противостояние должно было пройти вокруг Шнайдемюля (сейчас город Пила в Польше). В сражении должны были участвовать танковые подразделения, а масштаб битвы превзошел бы Курскую. Черчилль хотел задействовать в битве более 8 тысяч человек, включая силы США, Канады, Польши и Британии.

Томпсон считал, что для победы над советской армией потребуются дополнительные силы. Он внес идею о перевооружении вермахта и армии СС, что добавило союзникам бы еще десять дивизий. Генерал выступил за ограничение поставок каучука, алюминия, меди и взрывчатых веществ в СССР. Основной военный советник премьер-министра Великобритании генерал Гастингс Исмей исключил эту инициативу о привлечении сил Германии. Он заметил, что такая политика неприемлема для демократических сил. Томпсона позже отметил, что нападение на СССР сразу после войны стало бы "катастрофой" для морального духа. Фельдмаршал Алан Брук подчеркнул, что шансы добиться быстрой победы в данном сражении против Советского Союза ничтожно малы для Запада.

На операции "Немыслимое" Лондон поставил крест, о чем Черчилль часто сожалел из-за беспокойства о начале третьей мировой войны. Премьер полагал, что Красная армия может захотеть напасть на Европу.

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