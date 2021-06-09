Расходы на школьное питание в Ленобласти увеличили на 15 %

Ленобласть с апреля увеличит расходы на питание в школах и детских садах. Об этом сообщило издание Online47.

Как рассказал Александр Дрозденко, затраты на питание увеличили на 15 %. По его словам, эта мера позволит и дальше обеспечивать детей качественным питанием.

Губернатор и правительство региона держат на контроле ситуацию с подорожанием питания в социальных учреждениях. При дальнейшем росте цен на продукты власти готовы выделить дополнительные средства.

Также, по данным от заместителя губернатора по социальным вопросам Николая Емельянова, в ленинградских школах в этом году увеличена стоимость льготного питания – на 8%.

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