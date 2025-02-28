Задача выполнена артиллеристами "Запада" на СВО.

Российские расчеты самоходных гаубиц "Мста-С" уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами Вооруженных сил Украины, а также замаскированные орудия, блиндажи и живую силу противника. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена военнослужащими артиллерийской бригады 1-й гвардейской танковой армии при "Западной" группировке войск в ходе проведения специальной военной операции.

Разведчики на одном из направлений с помощью дрона выявили пункт управления БПЛА, замаскированные орудия, блиндажи и скопления живой силы ВСУ. пресс-служба Минобороны России

Известно, что корректировку огня и контроль поражения целей обеспечивали расчеты отечественных беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил РФ.

ВС РФ освободили населенный пункт Новая Сорочина в Курской области.

Фото: Минобороны России