Задача выполнена в ходе СВО войсками "Севера".

Российский артиллерийский расчет самоходных гаубиц "Мста-С"при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что в том числе поражены средства натовского образца, находившиеся на вооружении армии киевского режима. также ликвидированы замаскированные украинские укрепленные районы, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции. Задача выполнена силами "Северной"группировки сил.

Артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе украинских националистов. пресс-служба Минобороны РФ

Командир батареи с позывным "Белый" сообщил прессе об особенностях боевой работы расчета. Он указал, что поступила задача от командования. Военнослужащие получили координаты цели противника, а затем отработали артиллерией. Боец добавил, что неоднократно расчет спасала защита, так как FPV-дроны постоянно летают на участке.

Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА.

Фото и видео: Минобороны России