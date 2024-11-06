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Расчеты САУ "Мста-С" уничтожили натовскую бронетехнику в зоне СВО

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Задача выполнена в ходе СВО войсками "Севера".

Российский артиллерийский расчет самоходных гаубиц "Мста-С"при выполнении огневых задач уничтожили бронетехнику Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что в том числе поражены средства натовского образца, находившиеся на вооружении армии киевского режима. также ликвидированы замаскированные украинские укрепленные районы, находящиеся в зоне проведения специальной военной операции. Задача выполнена силами "Северной"группировки сил.

Артиллерийские подразделения в круглосуточном режиме наносят точные удары по вскрытым объектам, позициям, фортификационным сооружениям, бронетехнике и живой силе украинских националистов.

пресс-служба Минобороны РФ

Командир батареи с позывным "Белый" сообщил прессе об особенностях боевой работы расчета. Он указал, что поступила задача от командования. Военнослужащие получили координаты цели противника, а затем отработали артиллерией. Боец добавил, что неоднократно расчет спасала защита, так как FPV-дроны постоянно летают на участке.

Российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, мста-с, нато, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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