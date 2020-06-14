Было задействовано около 20 единиц военной и специальной техники.

В воскресенье, 14 июня, стало известно о том, что военные РФ провели тренировку по нанесению ракетных ударов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа

... в Калининградской области с расчетами оперативно-тактических комплексов "Искандер" проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов скзаано в сообщении.

Известно, что в учениях приняло участие более 200 военнослужащих. Также не месте испытаний задействовали около 20 единиц военной и специальной техники.

Были выполнены одиночные и групповые электронные пуски и выход из-под возможного ответного удара.

Ранее мы сообщали о том, что Путин заявил о разработке в России контргиперзвукового оружия.

Видео:Минобороны России