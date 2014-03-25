Задача выполнена "Центром" в зоне СВО.

Российский боевой расчет зенитно-ракетного комплекса "Бук-М3" при "Центральной" группировке сил сбил крылатые ракеты Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении в зоне првоедения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

По характеристикам определили цели как крылатые ракеты Storm Shadow и ATACMS, совершающие подлет к позициям. "Бук-М3" выполнил пуск... поразил крылатые ракеты противника в воздухе. пресс-служба Минобороны России

В профильном ведомстве указали на то, что военнослужащие расчета ЗРК "Бук-М3" ведут круглосуточное дежурство в районах сосредоточения российских войск на протяжении всего периода СВО. Специалисты сбили десятки аэродинамических целей противника, наиболее значимыми из которых являются беспилотники Bayraktar, реактивные снаряды для РСЗО HIMARS, крылатые ракеты Storm Shadow британского производства и ATACMS американского изготовления.

Минобороны заявило об уничтожении бронетехники ВСУ в курском приграничье.

Фото и видео: Минобороны России