Расчет FPV-дрона уничтожил украинскую ДРГ при попытке пересечь Днепр

Командир взвода БПЛА с позывным "Кедр" раскрыл подробности задания.

Российский боевой расчет FPV-дрона мотострелков из состава группировки "Днепр" ликвидировал диверсионно-разведывательную группу армии киевского режима во время попытки противников переправиться на левый берег реки в Херсонской области. Соответствующее заявление сделали журналистам сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.

В ходе выполнения одного из боевых заданий операторы БПЛА поразили FPV-дроном диверсионно-разведывательную группу ВСУ в составе двух диверсантов-водолазов со спецснаряжением, которые пытались переплыть Днепр на специальных плавсредствах. пресс-служба Минобороны РФ

Специалисты в режиме реального времени при помощи беспилотников наблюдают за правым берегом реки Днепр, отслеживают передвижения ВСУ, а также проводят корректировку ударов реактивной и ствольной артиллерии. Командир взвода БПЛА с позывным "Кедр" объяснил прессе, что дежурные расчеты перекрывают полосу обороны соединения, а когда вскрывают координаты объектов врага на противоположном берегу, то сопровождают его. Изначально военнослужащие планировали в ходе выполнения конкретной боевой задачи отработать по автотранспорту ВСУ беспилотником, однако оттуда вышли люди и отправились к береговой линии.

Шли они достаточно уверенно, прошли все минно-взрывные заграждения, так как конкретно знали, где проходить. Никто их не остановил, и они беспрепятственно вышли на берег. командир взвода БПЛА с позывным "Кедр"

Военнослуащие России произвели запуск FPV-дрона, а боевой расчет умело зашел на цель и зафиксировал попадание FPV-дрона по противнику. Оба диверсанта были ликвидированы.

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Фото и видео: Минобороны России