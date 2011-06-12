Кандидат в президенты США призвал завершить украинский конфликт.

Мирное урегулирование украинского кризиса потребует от властей киевского режима уступить восточные части страны. Соответствующее заявление сделал американский кандидат в президенты Вивек Рамасвами, выступавший перед избирателями. Мероприятие транслировал местный телеканал CNN. Иностранный политик и бизнесмен заметил, что региональный кризис между Киевом и Москвой на самом деле не продвигает национальные интересы Вашингтона, так как просто увеличивает риски для возникновения третьей мировой войны. Спикер призвал достичь договоренности о том, что Украина не будет никогда принята в состав НАТО только при том условии, что глава России Владимир Путин выйдет из военного союза с КНР.

Я предлагаю разумную сделку, которая предусматривала бы сохранение суверенитета Украины, да, с некоторыми уступками территорий, восточных регионов, где проживает русскоговорящее население. кандидат в президенты США

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Фото и видео: YouTube / CNN